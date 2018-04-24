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На Морском вокзале в Петербурге проходят антитеррористические учения
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На Морском вокзале в Петербурге проходят антитеррористические учения 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На Васильевском острове в Петербурге ведутся плановые антитеррористические учения, сообщает Мойка78. Они начались в 08.00 24 апреля на территории порта «Морской вокзал».
В рамках учений представители силовых структур отрабатывают свои действия при угрозе террористической атаки.
Движение рядом с «Морским вокзалом» затруднено. Жителей Северной столицы просят отнестись к этому с пониманием.
В последний раз антитеррористические учения проводилось в ноябре 2017 года. Тогда пехотинцы освобождали судно «Волчок», условно захваченное пиратами.
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