На Морском вокзале в Петербурге проходят антитеррористические учения

На Васильевском острове в Петербурге ведутся плановые антитеррористические учения, сообщает Мойка78. Они начались в 08.00 24 апреля на территории порта «Морской вокзал».

В рамках учений представители силовых структур отрабатывают свои действия при угрозе террористической атаки.

Движение рядом с «Морским вокзалом» затруднено. Жителей Северной столицы просят отнестись к этому с пониманием.

В последний раз антитеррористические учения проводилось в ноябре 2017 года. Тогда пехотинцы освобождали судно «Волчок», условно захваченное пиратами.