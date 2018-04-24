На парад в Санкт-Петербурге выйдет советский танк ИС-3 «Щука»

В военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге впервые примет участие тяжелый советский танк ИС-3. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, колонну боевой техники возглавят еще две исторических машины — Т-34-76 и Т-34-85.

Сейчас последний советский тяжелый танк, который прозвали «Щукой», находится в Ленобласти в ремонтно-восстановительном подразделении Западного военного округа. Специалисты уже капитально отремонтировали силовую установку, восстановили механизмы ходовой части, заменили все технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы органов управления.

Танк на ходу и проходит испытания. Его «обуют» в специальные асфальтоходные башмаки. Первая репетиция состоится 30 апреля.

Тяжелый советский танк ИС-3 под условным названием «Кировец-1» начали создавать летом 1944 года. А уже в мае 1945-го первая опытная партия покинула заводские цеха. Аббревиатура ИС обозначает — Иосиф Сталин, а индекс 3 — номер серийной модели машин этого семейства. Танк прозвали «Щукой» из-за характерной верхней лобовой части корпуса. Всего построили 1555 тяжелых танков ИС-3.