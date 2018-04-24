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Воронежцы сообщили о скоплении полиции у завода в микрорайоне Отрожка
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Воронежцы сообщили о скоплении полиции у завода в микрорайоне Отрожка 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
По словам очевидцев, правоохранители перекрывают улицы. Спецслужбы съехались к Воронежскому вагоноремонтному заводу имени Тельмана, расположенному в микрорайоне Отрожка, утром вторника, 24 апреля. Об этом «Вести-Воронеж» сообщило сразу несколько очевидцев. По словам горожан, правоохранители перекрывают улицы, что затрудняет движение транспорта. Причиной оцепления здания стали учения по предотвращению террористического акта, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления ФСБ по региону. Сколько времени займёт учение, пока не сообщается. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», пока в районе завода ситуация приемлемая. Движение автомобилистов на участке улицы Богдана Хмельницкого немного затруднено. Скорость составляет 20 км/ч. Подобные антитеррористические учения прошли у здания Центрального автовокзала на Московском проспекте в конце февраля. Из-за этого пришлось приостановить работу автовокзала и перекрыть движение возле него. По одной из легенд учений, в здании автовокзала оказалась заложена бомба. Тогда в учении задействовали подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20-й Армии, ФСИН, органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также администрацию объекта учения. Мероприятие проводилось для совершенствования эффективности действующей системы мер по борьбе с терроризмом. Дарья Крымова
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