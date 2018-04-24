Военная полиция уничтожает «террористов» под Хабаровском: кадры конкурса

Под Хабаровском за звание лучшего боролись военные полицейские. Стартовал конкурс «Страж порядка».

Военная полиция уничтожает «террористов» под Хабаровском: кадры конкурса

Под Хабаровском за звание лучшего боролись военные полицейские. Стартовал конкурс «Страж порядка».

Под Хабаровском прошел отборочный этап конкурса «Страж порядка». Участники продемонстрировали бой с условными террористами: преследование, захват и уничтожение.

Из лучших военных полицейских будет сформирована сборная команда, которая представит Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.

Как ожидается, международный конкурс «Страж порядка» пройдет в рамках Армейских международных игр летом 2018 года.