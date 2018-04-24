Ещё
Военная полиция уничтожает «террористов» под Хабаровском: кадры конкурса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная полиция уничтожает «террористов» под Хабаровском: кадры конкурса 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Под Хабаровском за звание лучшего боролись военные полицейские. Стартовал конкурс «Страж порядка».
Военная полиция уничтожает «террористов» под Хабаровском: кадры конкурса
Под Хабаровском за звание лучшего боролись военные полицейские. Стартовал конкурс «Страж порядка».
Под Хабаровском прошел отборочный этап конкурса «Страж порядка». Участники продемонстрировали бой с условными террористами: преследование, захват и уничтожение.
Из лучших военных полицейских будет сформирована сборная команда, которая представит Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.
Как ожидается, международный конкурс «Страж порядка» пройдет в рамках Армейских международных игр летом 2018 года.
ТК «Звезда»: последние новости
На Камчатке атомный подводный крейсер ТОФ «Владимир Мономах» провёл учебную атаку корабельной поисково-ударной группы Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области Курсанты Военной академии связи выиграли IV международную олимпиаду по информатике
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду140
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции218
Королева красоты оказалась водителем бандитов33
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий53
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение