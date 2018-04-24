Под Хабаровском проходят соревнования за звание лучшего военного полицейского

Команда сильнейших представит округ на всеармейском этапе конкурса.

Под Хабаровском стартовал региональный конкурс «Страж порядка», который выявит лучших военных полицейских Восточного военного округа. Главные их задачи при выполнении служебных обязанностей — защита мирных граждан и противодействие терроризму. Теперь полицейским предстоит продемонстрировать свои навыки для того, чтобы представить свой округ на следующем этапе конкурса.

Участники показали мастерство ведения рукопашного боя, а также преследование и уничтожение условных боевиков. Захватывающие погони на спецмашинах и штурмы зданий приведут сильнейших военнослужащих в финал конкурса.

Соревнования продлятся неделю. В итоге из всех команд будет сформирована одна, которая после этого представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.