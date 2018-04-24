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Под Хабаровском проходят соревнования за звание лучшего военного полицейского
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Под Хабаровском проходят соревнования за звание лучшего военного полицейского 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда сильнейших представит округ на всеармейском этапе конкурса.
Под Хабаровском стартовал региональный конкурс «Страж порядка», который выявит лучших военных полицейских Восточного военного округа. Главные их задачи при выполнении служебных обязанностей — защита мирных граждан и противодействие терроризму. Теперь полицейским предстоит продемонстрировать свои навыки для того, чтобы представить свой округ на следующем этапе конкурса.
Участники показали мастерство ведения рукопашного боя, а также преследование и уничтожение условных боевиков. Захватывающие погони на спецмашинах и штурмы зданий приведут сильнейших военнослужащих в финал конкурса.
Соревнования продлятся неделю. В итоге из всех команд будет сформирована одна, которая после этого представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.
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