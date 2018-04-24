Ракетный удар крейсера «Варяг» показали на видео

— Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса «Базальт» по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Крылатые ракеты успешно поразили цель, что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени, — сообщил «РГ» капитан II ранга Николай Воскресенский

Он также отметил, что безопасность в районе морского полигона обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты морской авиации. Кроме того, «Варяг» совместно с фрегатами «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» выполнил артиллерийские стрельбы по береговой цели, имитирующей защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

Напомним, что ракетный крейсер «Варяг» спущен на воду в 1989 году и с 1996 года является флагманом Тихоокеанского флота. Главным ударным вооружением корабля являются 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан». Подобно «Гранитам», они атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.

Крейсер также оснащен спаренным 130-миллиметровым орудием, реактивными бомбометами и торпедными аппаратами. От атаки с воздуха его прикрывает корабельный вариант комплекса С-300Ф «Риф», две спаренных ракетных установки ближнего действия «Оса» и шесть зенитных автоматов АК-630.

Водоизмещение крейсера 11 280 тонн, длина — 186 метров, ширина — 20,8 метров. Скорость хода 32 узла. Дальность плавания — 7500 морских миль, автономность — 30 суток. Экипаж — 476 человек.

Кстати

В прошлом году по итогам первенства на переходящий приз главнокомандующего ВМФ экипаж крейсера «Варяг» стал лучшим по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами.