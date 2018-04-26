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Ракетный крейсер «Варяг» в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью ЗРК «Форт»
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Ракетный крейсер «Варяг» в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью ЗРК «Форт» 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Российская Газета
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» в четверг на учениях в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Форт». Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают выполнение боевых упражнений в рамках двустороннего тактического учения объединения. Сегодня [в четверг] по плану учения ракетный катер Р-79, обеспечивающий действие сил, произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, имитировавшей удар средств воздушного нападения условного противника по одиночному боевому кораблю, которым являлся гвардейский ракетный крейсер «Варяг», — сообщил Воскресенский.
Крейсер «Варяг» вовремя засек воздушную цель и взял ее на сопровождение. Чтобы гарантированно ее уничтожить, экипаж «Варяга» применил зенитно-ракетный комплекс «Форт», предназначенный для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей. Также в готовность для ведения боя на ближних дистанциях был приведен зенитно-ракетный комплекс «Оса». Однако, его не пришлось применять: ЗРК «Форт» успешно поразил мишень.
Район, где выполнялись упражнения, закрывали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.
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