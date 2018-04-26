Ракетный крейсер «Варяг» в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью ЗРК «Форт»

ВЛАДИВОСТОК , 26 апреля. / ТАСС /. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» в четверг на учениях в Японском море уничтожил воздушную цель с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Форт». Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают выполнение боевых упражнений в рамках двустороннего тактического учения объединения. Сегодня [в четверг] по плану учения ракетный катер Р-79, обеспечивающий действие сил, произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, имитировавшей удар средств воздушного нападения условного противника по одиночному боевому кораблю, которым являлся гвардейский ракетный крейсер «Варяг», — сообщил Воскресенский.

Крейсер «Варяг» вовремя засек воздушную цель и взял ее на сопровождение. Чтобы гарантированно ее уничтожить, экипаж «Варяга» применил зенитно-ракетный комплекс «Форт», предназначенный для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей. Также в готовность для ведения боя на ближних дистанциях был приведен зенитно-ракетный комплекс «Оса». Однако, его не пришлось применять: ЗРК «Форт» успешно поразил мишень.

Район, где выполнялись упражнения, закрывали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.