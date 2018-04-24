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Ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы крылатыми ракетами в Японском море
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Ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы крылатыми ракетами в Японском море 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса «Базальт» в Японском море. Об этом журналистам во вторник сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках двусторонних тактических учений Приморской флотилии разнородных сил, которые проходят в акватории Японского моря, флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса «Базальт» по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", — сказал он.
По словам Воскресенского, крылатые ракеты успешно поразили цель, «что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени».
Безопасность района выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов флота, а также противолодочные самолеты морской авиации.
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