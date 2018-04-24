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Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге
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Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время последний советский тяжелый танк проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области.
В параде на дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые примет участие советский тяжелый танк ИС-3. Колонну боевой техники в этом году возглавят сразу три исторических машины: Т-34-76, Т-34-85 и ИС-3.
В настоящее время последний советский тяжелый танк, прозванный в народе «щукой», проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области. Специалисты-ремонтники произвели капитальный ремонт силовой установки, восстановили пришедшие в негодность механизмы ходовой части, заменили все технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы органов управления. В настоящее время машина проходит ходовые испытания и оборудуется специальными асфальтоходными башмаками.
Первая репетиция военного парада с участием исторической техники пройдет на дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 апреля.
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