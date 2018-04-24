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Спецназ впервые использовал броневики «Тайфун-К» на учениях под Новосибирском
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Спецназ впервые использовал броневики «Тайфун-К» на учениях под Новосибирском 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) впервые на учениях под Новосибирском использовали новые бронеавтомобили «Тайфун-К». Сценарий учений готовился с учетом опыта конфликта в Сирии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЦВО.
"Группа спецназа в составе двух автомобилей «Тигр» и впервые использованного во время учений бронеавтомобиля «Тайфун-К» обеспечивала проход колонны гуманитарного конвоя и попала в засаду другой группы, имитировавшей террористов. Этот сценарий разведки маршрута гуманитарного конвоя применялся ранее во время операций в Сирии", — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Как уточнили в пресс-службе, один из автомобилей «Тигр» корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из «Тайфуна-К», одновременно ведя огневую поддержку. Отразив нападение «противника», спецназовцы обеспечили дальнейший проход конвою и отработали оказание первой медицинской помощи пострадавшим с их последующей эвакуацией.
Семейство бронеавтомобилей «Тайфун» имеет повышенную защищенность и создано для выполнения транспортных функций, в том числе и в опасных зонах. В первую очередь они нужны для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов. На базе бронеавтомобиля можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны и другие модификации.
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