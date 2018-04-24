Спецназ ЦВО впервые применил бронеавтомобили «Тайфун-К» на учении под Новосибирском

Партия из 8 бронеавтомобилей «Тайфун-К» по гособоронзаказу поступила в соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области, в начале апреля.

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили бронеавтомобили «Тайфун-К» в ходе учения на полигоне Шилово в Новосибирской области.

По замыслу учения, группа спецназа в составе двух автомобилей «Тигр» и бронеавтомобиля «Тайфун-К», проводя разведку маршрута прохождения гуманитарного конвоя, попала в засаду, устроенную диверсионной группой.

Прикрывая выход десантной группы, второй «Тигр» корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из «Тайфуна-К», одновременно ведя огневую поддержку.

Отразив нападение «противника», спецназовцы отработали оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию.

Партия из восьми новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» по гособоронзаказу поступила в соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области, в начале апреля.