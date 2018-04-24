МО: ипотека к 2024 году станет основной формой жилищного обеспечения армии

Отмечается, что с 2012 года число военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения (НИС), выросло в 2,5 раза и составило 212 тысяч человек.

"При этом только за 2017 год в реестр участников НИС включено более 35 тысяч военнослужащих, в связи с чем годовой план по ипотечному кредитованию был перевыполнен на 48% за счет того, что военнослужащие добровольно выбирают именно эту форму жилищного обеспечения. Кроме того, к 2024 году данная форма жилищного обеспечения станет основной", — говорится в сообщении.

Для системного мониторинга развития НИС, а также других форм жилищного обеспечения военных в работе департамента и органов жилищного обеспечения Минобороны России с 2018 года активно используется день открытых дверей. Отмечается, что дни открытых дверей востребованы у военнослужащих, поскольку все проблемы очно разрешаются квалифицированными специалистами департамента.

В феврале был проведен день открытых дверей по всем направлениям деятельности департамента, в марте по вопросам обеспечения постоянным жильем, в апреле по вопросам НИС.