Шойгу анонсировал учения со странами ШОС на основе сирийского опыта

Кроме того, в октябре состоится ряд учений с коллективными силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Они будут последовательно проведены в Казахстане Киргизии , России и Таджикистане

Министр, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул, что странам ШОС удается не допускать дестабилизации в зоне их ответственности, несмотря на обострение международной ситуации.

Он напомнил также, что в послании Федеральному Собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин «призвал совместно подумать над обновленной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации», и добавил, что «достижению этой цели во многом должна содействовать деятельность ШОС».

Шойгу отметил, что совещание министров обороны ШОС впервые проходит в новом составе.

«Благодаря нашим совместным усилиям, Индия Пакистан активно подключились к военному сотрудничеству в Организации и участвуют во всех мероприятиях, проводимых по линии оборонных ведомств. Расширение состава ШОС, несомненно, способствует росту ее влияния не только в политической, экономической и гуманитарных сферах, но и в области безопасности. Открываются дополнительные возможности активнее воздействовать на процессы как на региональном, так и на глобальном уровне», — отметил Шойгу.

Министр считает, что многоплановое взаимодействие в формате ШОС «развивается динамично и поступательно», а интерес к деятельности организации «проявляют новые государства».