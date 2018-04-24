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Шойгу: Россия укрепляет свои базы в Таджикистане и Киргизии
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Шойгу: Россия укрепляет свои базы в Таджикистане и Киргизии 

ТВ Центр 56 минут назад
Фото: ТВ Центр
Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников по ОДКБ в Центральной Азии, сообщает "Интерфакс".
"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой", — заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Численность боевиков в Афганистане достигает 4,5 тысяч человек. Активизации террористических группировок способствует политика Вашингтона.
Шойгу добавил, что на сентябрь запланировано совместное учение «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018» с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане.
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