Шойгу: Россия укрепляет свои базы в Таджикистане и Киргизии

Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников по ОДКБ в Центральной Азии, сообщает "Интерфакс" "В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане Киргизии , оснащаем их современным вооружением и военной техникой", — заявил министр обороны Сергей Шойгу Численность боевиков в Афганистане достигает 4,5 тысяч человек. Активизации террористических группировок способствует политика Вашингтона. Шойгу добавил, что на сентябрь запланировано совместное учение «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018» с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане , Киргизии, России и Таджикистане.