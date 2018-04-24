Цели уничтожены: «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку

Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области

Зенитчики Западного округа продемонстрировали профессиональное мастерство.

Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» из Западного округа показали, чему научились за прошедшую зиму.

Зенитчики сдали экзамен на профессиональное мастерство, действуя в едином боевом порядке. Расчеты вели огонь по высотным баллистическим и низколетящим маневрирующим целям. Сначала условный противник встречал противодействие комплексов С-300 на дальних рубежах, а того, кому удавалось проникнуть ближе, уже ждал в непосредственной близости «Панцирь-С».

В ходе учений все цели были уничтожены. Расчеты комплексов С-300 выпустили 12 зенитных ракет. Итоговая оценка за экзамен — «Отлично».