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Цели уничтожены: «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку
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Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Зенитчики Западного округа продемонстрировали профессиональное мастерство.
Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» из Западного округа показали, чему научились за прошедшую зиму.
Зенитчики сдали экзамен на профессиональное мастерство, действуя в едином боевом порядке. Расчеты вели огонь по высотным баллистическим и низколетящим маневрирующим целям. Сначала условный противник встречал противодействие комплексов С-300 на дальних рубежах, а того, кому удавалось проникнуть ближе, уже ждал в непосредственной близости «Панцирь-С».
В ходе учений все цели были уничтожены. Расчеты комплексов С-300 выпустили 12 зенитных ракет. Итоговая оценка за экзамен — «Отлично».
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