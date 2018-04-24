Названы сроки возвращения «Адмирала Кузнецова» в состав ВМФ

«Мы работы уже начали. Контракт подписан двумя сторонами. Мы планируем закончить всю нашу работу к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года провести испытания и передать корабль в боеспособном состоянии флоту», — передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Ранее в понедельник стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Перед этим источник сообщил о подписании трехлетнего контракта на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Напомним, в понедельник источник сообщил, что модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» займет два-три года, сообщил информированный источник.