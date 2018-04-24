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Минобороны сформирует полки беспилотников в составе ВМФ
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Минобороны сформирует полки беспилотников в составе ВМФ 

Авторадио 1 час назад
Министерство обороны приняло решение сформировать полки беспилотных летательных аппаратов в составе Военно-морского флота. В Главном штабе ВМФ рассказали «Известиям», что первый полк в порядке эксперимента был создан на Северном флоте. Затем было принято решение о формировании соединений во всех флотах страны. В 2015 году они преобразованы в эскадрильи, а теперь их укрупнят и переформируют в полки. Вооруженные силы России занимают второе место в мире по количеству дронов. В ВМФ, ВКС и сухопутных войсках насчитывается 67 таких рот. Количество дронов в российской армии и на флоте значительно превышает 2 тыс. единиц. Подобные устройства занимаются разведкой, корректируют артиллерийские и авиаудары и помогают оценивать потери.
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