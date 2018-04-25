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Перспективный авианосец ВМФ получит водоизмещение не меньше 70 тыс. тонн
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Перспективный авианосец ВМФ получит водоизмещение не меньше 70 тыс. тонн 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Перспективный авианосец Военно-морского флота России будет иметь водоизмещение не меньше 70 тыс. тонн, его техпроект пока не готов. Об этом сообщил журналистам замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Флот считает, что с точки зрения экономического соотношения «цена-качество» легкие авианосцы нецелесообразно строить для Российской Федерации. Предпочтительнее строить авианосцы водоизмещением порядка 70 тыс. тонн, которые позволяют везти на своем борту большее количество летательных аппаратов", — сказал он.
Бурсук добавил, что «технические характеристики и проект [такого корабля] еще не разрабатывались, в ходе создания технического проекта будет определено, что необходимо», но «уже сейчас ясно, что его водоизмещение составит порядка 70 тыс. тонн».
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