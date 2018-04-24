Отчёт главы Удмуртии, коты Петербурга и скрытный Трамп: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Во вторник, 24 апреля, «Сусанин» предлагает традиционный обзор утренних новостей.

Отчёт главы:

Во вторник, 24 апреля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов представит отчёт о работе республиканского правительства на сессии Госсовета Удмуртии.

Трансляцию отчёта итогов годовой работы руководителя региона перед парламентом можно будет увидеть на сайте «Сусанин».

Учения на Курилах:

Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения совместно с военнослужащими ВДВ уничтожили на одном из островов Курильской гряды воздушный и морской десант условного противника, сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.

«Военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийские установки «Гиацинт»», — цитирует сообщении военных РИА Новости

Военнослужащие «уничтожили» десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку морского и воздушного десанта. В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».

Питерские коты:

Петербурге установят раскрашенные фигуры 33 котов-футболистов к Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщает РИА Новости, во вторник, 24 апреля, первую ростовую фигуру кота-футболиста распишет петербургский художник, основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин . Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.

Художественный марафон «Моя любовь — футбол и кот!» призван привлечь дополнительную аудиторию (дети, подростки, родители, любители животных) к участию в подготовке к чемпионату мира и создание положительного имиджа города.

Казани, Калининграде, Напомним, Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве , Санкт-Петербурге, Самаре Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи Волгограде , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

Сотрудников аппарата Белого дома беспокоят участившиеся звонки президента США Дональда Трампа по личному сотовому телефону. Как сообщает L!FE, таким образом глава США связывается со сторонними советниками.