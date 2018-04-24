Отчёт главы Удмуртии, коты Петербурга и скрытный Трамп: что произошло минувшей ночью 

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Во вторник, 24 апреля, «Сусанин» предлагает традиционный обзор утренних новостей.
Отчёт главы:
Во вторник, 24 апреля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов представит отчёт о работе республиканского правительства на сессии Госсовета Удмуртии.
Трансляцию отчёта итогов годовой работы руководителя региона перед парламентом можно будет увидеть на сайте «Сусанин».
Учения на Курилах:
Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения совместно с военнослужащими ВДВ уничтожили на одном из островов Курильской гряды воздушный и морской десант условного противника, сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.
«Военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийские установки «Гиацинт»», — цитирует сообщении военных РИА Новости.
Военнослужащие «уничтожили» десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку морского и воздушного десанта. В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».
Питерские коты:
В Петербурге установят раскрашенные фигуры 33 котов-футболистов к Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщает РИА Новости, во вторник, 24 апреля, первую ростовую фигуру кота-футболиста распишет петербургский художник, основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин. Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.
Художественный марафон «Моя любовь — футбол и кот!» призван привлечь дополнительную аудиторию (дети, подростки, родители, любители животных) к участию в подготовке к чемпионату мира и создание положительного имиджа города.
Напомним, Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Скрытный Трамп:
Сотрудников аппарата Белого дома беспокоят участившиеся звонки президента США Дональда Трампа по личному сотовому телефону. Как сообщает L!FE, таким образом глава США связывается со сторонними советниками.
Отмечается, что ранее Трамп чаще связывался с нужными людьми по служебным стационарным телефонам, однако это позволяло главе аппарата Белого дома Джону Келли вести учёт звонков. Теперь же Трамп стал более скрытен, и как предполагает телеканал, он не хочет посвящать в содержание своих разговоров Келли.