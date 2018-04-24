Боевики ИГИЛ* перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию — Шойгу

По его словам, ситуация также осложняется тем, что террористы прибегают к использованию современных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные аппараты.

«После разгрома так называемого Исламского государства* (запрещена в РФ) боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», — рассказал он.

По его словам, ситуация также осложняется тем, что террористы прибегают к использованию современных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные аппараты. Шойгу отметил, что такие беспилотники способны действовать на расстоянии более 100 километров.

«Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия», заключил он.

Ранее Шойгу назвал ключевой приоритет ШОС.