Видео: новосибирские военные приехали на учения на новых броневиках 

Во время учений на полигоне Шилово в Новосибирской области подразделения спецназа впервые испытали новые бронеавтомобили «Тайфун-К».
«По замыслу учений, группа спецназа в составе двух автомобилей «Тигр» и бронеавтомобиля «Тайфун-К» попала в засаду, устроенную диверсионной группой. Прикрывая выход десантной группы, второй «Тигр» корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из «Тайфуна-К», одновременно ведя огневую поддержку», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа.
После того как спецназовцы отбились от условного противника, они эвакуировали «пострадавших» и оказали им первую помощь.
Партию бронеавтомобилей «Тайфун-К» отряды спецназа, дислоцированные в Новосибирской области, получили в начале апреля. Всего новосибирским спецназовцам досталось восемь новых броневиков.