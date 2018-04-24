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В акватории Москвы‑реки приступили к сезонной уборке
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В акватории Москвы‑реки приступили к сезонной уборке 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Специалисты начали сезонную уборку в акватории Москвы-реки, в патруль вышли 13 судов со специальным оснащением, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Сезонная уборка не обошла вниманием и Москву-реку. Порядок в акватории начали наводить суда-уборщики ГУП «Мосводосток».
«Реку патрулируют 13 судов со специальным оснащением, которое позволяет вылавливать из воды водоросли и посторонние предметы, попавшие в реку после схода снега и таяния льда. Задача судов — очищать воду от всего, что может помешать навигации пассажирских кораблей. Флотилия будет патрулировать реку вплоть до ее замерзания», — говорится в сообщении.
Во внимании специальных судов окажется вся акватория Москвы-реки от Бесединского автомобильного моста до Карамышевской набережной. Это более 60 километров водной глади.
Для передвижения крупных судов на реке предусмотрена система шлюзов, которые позволяют кораблям перемещаться между участками воды с различными перепадами высоты. Когда сходит лед, шлюзы открывают, что дает возможность запустить летнюю навигацию.
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