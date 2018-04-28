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Главгосстройнадзор приступил к проверке хода строительства комплекса в ОЭЗ «Дубна»
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Главгосстройнадзор приступил к проверке хода строительства комплекса в ОЭЗ «Дубна» 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку научно-производственного комплекса, расположенного на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Согласно проекту, научно-производственный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и двух производственно-складских корпусов. Один корпус предназначен для производства медикаментов из минеральных компонентов, второй — из биологических. Общая площадь объекта — 13,9 тысячи квадратных метров.
После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 180 новых рабочих мест. Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ООО «ПСК Фарма». Планируемый срок завершения работ — второй квартал 2018 года.
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