Главгосстройнадзор приступил к проверке хода строительства комплекса в ОЭЗ «Дубна»

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку научно-производственного комплекса, расположенного на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, научно-производственный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и двух производственно-складских корпусов. Один корпус предназначен для производства медикаментов из минеральных компонентов, второй — из биологических. Общая площадь объекта — 13,9 тысячи квадратных метров.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 180 новых рабочих мест. Строительство осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает ООО «ПСК Фарма». Планируемый срок завершения работ — второй квартал 2018 года.