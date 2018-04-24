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Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника
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Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в учениях на Курилах, в ходе которых военные уничтожили воздушный и морской десант условного противника. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа совместно с военнослужащими подразделений Воздушно-десантных войск осуществили высадку тактического воздушного десанта на один из островов Малой Курильской гряды.
К учению привлекалось свыше 2,5 тыс. человек, было задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ [самоходные артиллерийские орудия] «Гвоздика», «Акация», РСЗО [реактивные системы залпового огня] «Град» противотанковые орудия «Рапира», минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ [Тихоокеанского флота]", — сообщил Гордеев.
В одном из эпизодов учений военные отработали противодесантную оборону острова в условиях активного применения условным противников средств радиоэлектронной борьбы. Обороняющихся прикрывали экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, расчеты «Градов» и артиллерийские установки «Гиацинт». Военные уничтожили десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку «вражеского» морского и воздушного десанта.
На этапе боевой стрельбы военные уничтожили надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».
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