Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в учениях на Курилах, в ходе которых военные уничтожили воздушный и морской десант условного противника. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа совместно с военнослужащими подразделений Воздушно-десантных войск осуществили высадку тактического воздушного десанта на один из островов Малой Курильской гряды.

К учению привлекалось свыше 2,5 тыс. человек, было задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ [самоходные артиллерийские орудия] «Гвоздика», «Акация», РСЗО [реактивные системы залпового огня] «Град» противотанковые орудия «Рапира», минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ [Тихоокеанского флота]", — сообщил Гордеев.

В одном из эпизодов учений военные отработали противодесантную оборону острова в условиях активного применения условным противников средств радиоэлектронной борьбы. Обороняющихся прикрывали экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, расчеты «Градов» и артиллерийские установки «Гиацинт». Военные уничтожили десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку «вражеского» морского и воздушного десанта.

На этапе боевой стрельбы военные уничтожили надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».