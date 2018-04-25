В Хабаровском крае в ходе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-35С уничтожили аэродром условного противника

Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае с летчиками истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение с боевыми пусками неуправляемых авиационных ракет.

Летчики многоцелевых истребителей Су-35С выполнили практическое бомбометание и пуски неуправляемых ракет по мишеням, имитирующим объекты военного аэродрома и летательные аппараты условного противника.

Помимо этого, летный состав поразил мишени, обозначающие легкобронированную технику и живую силу условного противника с применением пушечного вооружения самолетов.

В ходе ЛТУ летчики отработали задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки, заходу на цель.

Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.