В Хабаровском крае в ходе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-35С уничтожили аэродром условного противника 

Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае с летчиками истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение с боевыми пусками неуправляемых авиационных ракет.
Летчики многоцелевых истребителей Су-35С выполнили практическое бомбометание и пуски неуправляемых ракет по мишеням, имитирующим объекты военного аэродрома и летательные аппараты условного противника.
Помимо этого, летный состав поразил мишени, обозначающие легкобронированную технику и живую силу условного противника с применением пушечного вооружения самолетов.
В ходе ЛТУ летчики отработали задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки, заходу на цель.
Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.