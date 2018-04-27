В Хабаровском крае разведчики ВВО приняли участие в учении, в ходе которого вывели из строя танки условного противника

Военнослужащие с использованием данных, полученных от беспилотника «Орлан-10», обнаружили, определили координаты и направление движения колонны.

Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими танкового и разведывательного подразделений мотострелкового соединения.

В процессе ведения учебного боя танковое подразделение, имитируя условного противника, предприняло попытку обойти группировку сил с тыла.

Военнослужащие подразделения разведки с использованием данных, полученных от беспилотника «Орлан-10», обнаружили, определили координаты и направление движения колонны условного противника.

Разведывательное подразделение отработало задачи по проведению взрыва на пути следования танковой колонны, в том числе с организацией засады.

В ходе учебного боя разведчики осуществили условный подрыв на маршруте следования и установили дымовую завесу, создав условия для покидания экипажами боевых машин и уничтожили условного противника.