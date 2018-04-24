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Подготовка Су-57 к параду попала на видео
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Подготовка Су-57 к параду попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В подмосковном Жуковском прошли тренировочные полеты пилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, которые готовятся впервые принять участие в Параде Победы. Соответствующее видео представил телеканал «Звезда».
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Су-57 примет участие в параде 9 мая.
Также в апреле Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Также в апреле сообщалось, что Россия завершила модернизацию устаревшего двигателя для Су-57.
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