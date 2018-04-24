Авиация ВКС на полигоне Алабино завершила подготовку к Параду Победы

"Экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в военном параде на Красной площади, завершили совместные тренировки с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном Алабино. Всего период с 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили 6 тренировок воздушной части парада", — говорится в сообщении.

В 2018 году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них — стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого, в параде задействованы два самолета Су-57.

Отмечается, что для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

"Полеты экипажей армейской авиации проходят на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час", — сказано в сообщении.