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Авиация ВКС на полигоне Алабино завершила подготовку к Параду Победы
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Авиация ВКС на полигоне Алабино завершила подготовку к Параду Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил завершила на полигоне Алабино подготовку к параду в честь Дня Победы, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в военном параде на Красной площади, завершили совместные тренировки с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном Алабино. Всего период с 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили 6 тренировок воздушной части парада", — говорится в сообщении.
В 2018 году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них — стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого, в параде задействованы два самолета Су-57.
Отмечается, что для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
"Полеты экипажей армейской авиации проходят на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час", — сказано в сообщении.
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