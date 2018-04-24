На Камчатке «Владимир Мономах» торпедировал условного противника

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» в ходе учений на Камчатке атаковал корабельную поисково-ударную группу условного противника учебным торпедным оружием, сообщил во вторник официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский

Двусторонние учения подводных сил Тихоокеанского флота и группировки войск на северо-востоке России проходят по итогам зимнего периода обучения. Как сообщил Николай Воскресенский, в ходе учений для поиска «Владимира Мономаха» в заданный район направились малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107 при поддержке самолетов Ил-38. Субмарина должна была атаковать группу и преодолеть район поиска противолодочных сил.

"Владимир Мономах" скрытно приблизился на эффективную дистанцию стрельбы и поразил учебными торпедами оба противолодочных корабля. После этого субмарина вышла из района действий кораблей и авиации условного противника.