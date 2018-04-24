Ещё
На Камчатке «Владимир Мономах» торпедировал условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке «Владимир Мономах» торпедировал условного противника 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» в ходе учений на Камчатке атаковал корабельную поисково-ударную группу условного противника учебным торпедным оружием, сообщил во вторник официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
Двусторонние учения подводных сил Тихоокеанского флота и группировки войск на северо-востоке России проходят по итогам зимнего периода обучения. Как сообщил Николай Воскресенский, в ходе учений для поиска «Владимира Мономаха» в заданный район направились малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107 при поддержке самолетов Ил-38. Субмарина должна была атаковать группу и преодолеть район поиска противолодочных сил.
"Владимир Мономах" скрытно приблизился на эффективную дистанцию стрельбы и поразил учебными торпедами оба противолодочных корабля. После этого субмарина вышла из района действий кораблей и авиации условного противника.
Российская Газета: последние новости
Вертолеты Apache перестали принимать на вооружение из-за гайки Построенный в Китае авианосец выйдет в море на этой неделе Глава Минобороны Шойгу проверил ход подготовки к Параду Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»597
Россию ждут новые санкции19
Россия поставила США серьезное условие293
В России рассказали о ненужности в космосе121
Климкин сделал грубую ошибку65
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение