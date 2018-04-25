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Противоминный корабль «Иван Антонов» спустят на воду
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Противоминный корабль «Иван Антонов» спустят на воду 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов» спустят на воду в среду, 25 апреля, в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоится на Средне-Невском судостроительном заводе, передает РИА Новости.
Корабль проекта 12700 спроектирован морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-морского флота России. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.
Водоизмещение судна — 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость — 16,5 узла. Экипаж «Ивана Антонова» состоит из 44 человек.
Корабль назван в честь стрелка, участника Великой Отечественной войны, мичмана Ивана Петровича Антонова.
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