Названы сроки передачи ВМФ тральщика нового поколения «Иван Антонов»

"Ходовые испытания тральщика «Иван Антонов» пройдут осенью, передача заказчику намечена на конец года. Летом собираемся спустить на воду третий тральщик проекта " Владимир Емельянов ", передача которого планируется на весну 2019 года", — сказал представитель завода.

Помимо «Ивана Антонова» в настоящее время на стапелях завода находятся три тральщика проекта 12700 «Александрит» — «Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев», находящиеся в различной степени готовности. Планируется, что в этом году на предприятии будет заложен ещё один тральщик проекта.

"Спуск на воду «Якова Баляева» предварительно намечен на весну следующего года, передача военным морякам — осенью. Надеемся, что «Георгий Курбатов» также будет спущен весной 2019 года, а передан — в 2020 году", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, спуск на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» намечен на 25 апреля. От головного корабля этого проекта " Александр Обухов " второй тральщик будет отличаться улучшенными характеристиками, а также архитектурой корпуса.