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Названы сроки передачи ВМФ тральщика нового поколения «Иван Антонов»
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Названы сроки передачи ВМФ тральщика нового поколения «Иван Антонов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Второй тральщик нового поколения из стеклопластика "Иван Антонов", строящийся на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге, планируется передать Военно-морскому флоту в конце года, сообщили РИА Новости на заводе.
"Ходовые испытания тральщика «Иван Антонов» пройдут осенью, передача заказчику намечена на конец года. Летом собираемся спустить на воду третий тральщик проекта "Владимир Емельянов", передача которого планируется на весну 2019 года", — сказал представитель завода.
Помимо «Ивана Антонова» в настоящее время на стапелях завода находятся три тральщика проекта 12700 «Александрит» — «Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев», находящиеся в различной степени готовности. Планируется, что в этом году на предприятии будет заложен ещё один тральщик проекта.
"Спуск на воду «Якова Баляева» предварительно намечен на весну следующего года, передача военным морякам — осенью. Надеемся, что «Георгий Курбатов» также будет спущен весной 2019 года, а передан — в 2020 году", — добавил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, спуск на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» намечен на 25 апреля. От головного корабля этого проекта "Александр Обухов" второй тральщик будет отличаться улучшенными характеристиками, а также архитектурой корпуса.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые «Александриты» могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке главного командования ВМФ России, тральщики нового поколения проекта 12700 существенно усилят минно-тральные силы флотов.
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