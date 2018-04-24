Ещё
В 2018 году рекордное количество выпускников окончили учебный центр связи РВСН с «красным дипломом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году рекордное количество выпускников окончили учебный центр связи РВСН с «красным дипломом» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в Ракетные войска стратегического назначения
Завершились выпускные экзамены в межвидовом региональном учебном центре связи РВСН, расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл. ). В этом году около 50 специалистов связи окончили учебное заведение с отличием. Это рекордный показатель за последние пять лет.
Более 700 военнослужащих по призыву и около 150 военнослужащих по контракту прошли профессиональную подготовку по пятимесячным и трехмесячным программам обучения, в ходе которых приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.
После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.
Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов РВСН. Для организации профессиональной подготовки военнослужащих в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.
ТК «Звезда»: последние новости
Учебный корабль «Перекоп» посетил ланкийский порт Коломбо Психологи ЗВО разработают каждому новобранцу персональную программу адаптации к военной службе Войска, которые до сих пор никогда не воевали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»561
В России рассказали о ненужности в космосе88
Россия поставила США серьезное условие288
Названо число погибших после ЧП в Торонто15
Климкин сделал грубую ошибку59
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение