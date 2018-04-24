В 2018 году рекордное количество выпускников окончили учебный центр связи РВСН с «красным дипломом»

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в Ракетные войска стратегического назначения

Завершились выпускные экзамены в межвидовом региональном учебном центре связи РВСН, расположенном в Переславле-Залесском Ярославская обл. ). В этом году около 50 специалистов связи окончили учебное заведение с отличием. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Более 700 военнослужащих по призыву и около 150 военнослужащих по контракту прошли профессиональную подготовку по пятимесячным и трехмесячным программам обучения, в ходе которых приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов РВСН. Для организации профессиональной подготовки военнослужащих в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.