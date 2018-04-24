В Петербурге пройдет первая репетиция парада Победы

С. - ПЕТЕРБУРГ , 24 апр — РИА Новости . Первая репетиция парада Победы из шести запланированных состоится во вторник вечером на Дворцовой площади в центре Петербруга.

Репетиция начнется в 19 часов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа, к первой репетиции будут привлечены только пешие парадные расчеты общей численностью около 4,5 тысяч человек, в том числе от суворовского училища, кадетского корпуса, президентского кадетского корпуса, Михайловской артиллерийской академии, Военной академии связи, Военной академии МТО, Инженерно-технического военного института, Военного института железнодорожных войск, Военно-медицинской академии, Военного института физической культуры, Военно-космической академии, от армии ВВС и ПВО, а также сводный батальон от Военного учебно-научного центра ВМФ, от бригады специального назначения, от управления округа, от бригады морской пехоты, от отдельной мотострелковой бригады, от учебного центра и сводный военный оркестр на 357 человек, рота барабанщиков, знамённая группа и рота почетного караула.

Кроме того, в параде примут участие расчеты МВД России — парадный расчет от суворовского училища МВД, от Военного института войск национальной гвардии, от войск национальной гвардии СЗФО и сводный батальон от Петербургского университета МВД. Еще один сводный батальон будет представлять университет МЧС . Кроме того, в шествии примет участие парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

В военном параде в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400». Гусеницы 20 единиц техники будут оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом».

В парадном строе авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.