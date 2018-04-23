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Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к океанографическим работам в Баренцевом море
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Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к океанографическим работам в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение нескольких недель специалисты гидрографической службы выполнят комплекс исследований, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в районе.
Экипаж гидрографического судна Северного флота «Горизонт» приступил к плановым океанографическим работам в южной части Баренцева моря.
В течение нескольких недель специалисты гидрографической службы выполнят комплекс исследований, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в районе. Возвращение судна в базу — посёлок Мишуково — планируется к концу первой декады мая.
В океанографических работах принимают участие как опытные, так и молодые гидрографы, в конце марта «окончившие» «Плавучий университет» — так назвали учебно-методический сбор молодых специалистов. Это мероприятие тоже проходило на борту «Горизонта». В течение двух недель в Баренцевом море под руководством начальника Арктической океанографической экспедиции Северного флота капитана 2 ранга Андрея Шаромова гидрографы изучали теорию и практику ведения научных исследований, а также историю освоения Арктики.
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