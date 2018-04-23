Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к океанографическим работам в Баренцевом море

В течение нескольких недель специалисты гидрографической службы выполнят комплекс исследований, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в районе.

Экипаж гидрографического судна Северного флота «Горизонт» приступил к плановым океанографическим работам в южной части Баренцева моря.

В течение нескольких недель специалисты гидрографической службы выполнят комплекс исследований, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в районе. Возвращение судна в базу — посёлок Мишуково — планируется к концу первой декады мая.

В океанографических работах принимают участие как опытные, так и молодые гидрографы, в конце марта «окончившие» «Плавучий университет» — так назвали учебно-методический сбор молодых специалистов. Это мероприятие тоже проходило на борту «Горизонта». В течение двух недель в Баренцевом море под руководством начальника Арктической океанографической экспедиции Северного флота капитана 2 ранга Андрея Шаромова гидрографы изучали теорию и практику ведения научных исследований, а также историю освоения Арктики.