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Водители боевых машин прошли по маршруту следования механизированной колонны парада Победы
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Водители боевых машин прошли по маршруту следования механизированной колонны парада Победы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Единственная пешая тренировка механиков-водителей боевых машин прошла в понедельник на центральных улицах Москвы и на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Механики-водители и командиры боевых машин прошли пешком по Тверской улице и Красной площади, чтобы досконально изучить маршрут следования механизированной колонны войск во время Парада Победы", — рассказали в российском военном ведомстве.
Чтобы облегчить процесс вождения боевой техники, на дорожное покрытие и брусчатку Красной площади нанесена специальная разметка, по которой водители будут ориентироваться во время передвижения.
Теперь машинам предстоит четыре раза проехать по назначенному маршруту: дважды во время ночных тренировок 26 апреля и 3 мая, во время генеральной репетиции 6 мая и во время самого парада 9 мая.
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