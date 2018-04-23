Водители боевых машин прошли по маршруту следования механизированной колонны парада Победы

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Единственная пешая тренировка механиков-водителей боевых машин прошла в понедельник на центральных улицах Москвы и на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны России

"Механики-водители и командиры боевых машин прошли пешком по Тверской улице и Красной площади, чтобы досконально изучить маршрут следования механизированной колонны войск во время Парада Победы", — рассказали в российском военном ведомстве.

Чтобы облегчить процесс вождения боевой техники, на дорожное покрытие и брусчатку Красной площади нанесена специальная разметка, по которой водители будут ориентироваться во время передвижения.

Теперь машинам предстоит четыре раза проехать по назначенному маршруту: дважды во время ночных тренировок 26 апреля и 3 мая, во время генеральной репетиции 6 мая и во время самого парада 9 мая.