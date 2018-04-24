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Перспективную атомную подлодку «Хаски» доработают по заказу ВМФ
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Перспективную атомную подлодку «Хаски» доработают по заказу ВМФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Проект атомной субмарины пятого поколения «Хаски» будет доработан под требования флота, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации ОСК Алексей Рахманов.
— Аванпроект корабля прошел первое обсуждение с коллегами из ВМФ, они высказали определенные замечания, сейчас мы эти замечания будем дорабатывать, — рассказал Рахманов в эфире "Эха Москвы".
Разработкой многоцелевой подлодки пятого поколения «Хаски» занимается петербургское КБ «Малахит». Недавно был опубликован фирменный постер КБ с обликом подлодки будущего, во многом унифицированной с серийной АПЛ проекта «Ясень». Резонно предположить, что корабль на постере — «Хаски», так как у «Малахита» есть опыт публикации внешнего вида перспективных разработок — картинка с тем же «Ясенем» появилась в 90-е годы в журнале «Гангут», причем серийный образец оказался недалек от прототипа.
Если верить постеру, «Хаски» оснастят стелс-рубкой угловатых очертаний, пусковой установкой КР «Калибр» в носу и универсальными ракетными шахтами для «Калибров», «Цирконов» и «Ониксов» в средней части корпуса. Торпедные аппараты разместятся побортно, как на «Ясенях». Оттуда же позаимствованы очертания кормового оперения с заключенным к кольцевой обтекатель гребным винтом.
О завершении работы над обликом «Хаски» стало известно в конце 2017 года. Субмарину оснастят роботами двух стихий и гиперзвуковыми ракетами.
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