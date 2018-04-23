Самолет из Ростова-на-Дону вынужденно сел в Москве из-за курильщика 

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, в понедельник совершил вынужденную посадку в Москве из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.
«23 апреля около 22:00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелета», — сообщила Волк.
После приземления на борт воздушного судна прибыли полицейские, которые установили, что один из пассажиров курил в туалете самолета. Правонарушителем оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону. В отношении него составлен административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах»).