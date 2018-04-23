Регионы Поволжья досрочно выполнили план по наберу абитуриентов в военные вузы

Военкоматы Саратовской, Ульяновской областей и Татарстана за два с половиной месяца до начала вступительных испытаний в высших учебных заведениях Минобороны России получили 2,5 тыс. заявок на поступление.

Военкоматы Саратовской и Ульяновской областей, а также Республики Татарстан за два с половиной месяца до начала вступительных испытаний в высших учебных заведениях Минобороны России получили 2,5 тыс. заявок на поступление и досрочно выполнили план от штаба Центрального военного округа.

Военные комиссариаты продолжают получать дополнительные заявки. Так, военкомат Саратовской области уже перевыполнил план на шесть процентов и зафиксировал внутренний рекорд.

Всего на данный момент военные комиссариаты 29 регионов Урала, Поволжья и Сибири отобрали более 13,1 тыс. человек для поступления в военные вузы, среди них 445 девушек. На сегодняшний день военкоматы выполнили план на 92 процента.ф