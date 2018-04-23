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Акцию «Самолет Победы» планируют провести в Рузском округе к 9 мая
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Акцию «Самолет Победы» планируют провести в Рузском округе к 9 мая 

РИАМО 57 минут назад
В Рузском городском округе планируется провести акцию «Самолет Победы», приуроченную к 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Ассоциация замещающих семей решила реализовать, на мой взгляд, очень правильную идею. К 9 мая планируется выделить материалы для изготовления моделей самолетов времен войны, дети их раскрасят и обклеят на свое усмотрение. Готовые работы подарят ветеранам, состоится и выставка самолетов. Планируется, что представители Ассоциации примут участие и в Параде 9 мая вместе со своими работами. Постараемся поддержать инициативу», — сообщил глава округа Максим Тарханов.
Он добавил, что 9 мая в Рузском городском округе состоится еще ряд мероприятий патриотической направленности.
В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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