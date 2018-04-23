«Живая боль памяти»: о погибшем в Сирии российском герое пишут книгу 

Президент РТ Рустам Минниханов в понедельник, 23 апреля провел встречу с вдовой Героя России летчика Ряфагата Хабибуллина — Рамилей Хабибуллиной. Ряфагат Хабибуллин погиб в Сирии в 2016 году, исполняя воинский долг. Минниханов подчеркнул, Ряфагать Хабибуллин — «яркий пример самоотверженности и патриотизма, беззаветного служения Родине». Президент РТ добавил, власти республики сделают все возможное, чтобы поддержать родных и близких погибшего. В ходе встречи стало известно о написании книги о татарстанском герое. Подвиг Ряфагата Хабибуллина описывает писательница Раиса Родионова. Работа над книгой «Живая боль памяти» фактически завершена. Минниханов подчеркнул, труд имеет огромное значение для республики. Он выразил благодарность Родионовой за вклад в увековечивание памяти героя. «Важно чтить и помнить имена героев, рассказывать о них новым поколениям», — резюмировал Минниханов. Досье Ряфагать Хабибуллин — российский военный лётчик, командир 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации Южного военного округа, участник военной операции в Сирии, Герой Российской Федерации (посмертно). На момент своей гибели имел налёт более 3300 часов, из них на выполнение боевых задач — более 2800. Выполнил более 2000 боевых вылетов. Участник двух чеченских кампаний, осетино-ингушского конфликта, войны в Грузии (2008). В 2012 году, будучи командиром 393-й Севастопольской авиационной базы армейской авиации, полковник Хабибуллин из рук президента России получил орден Кутузова, которым военная база была награждена «за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом базы мужество и героизм». Хабибуллин вместе с летчиком-инструктором Евгением Долгиным погиб, совершая облет сирийского вертолета Ми-25 над Пальмирой, в провинции Хомс. Экипаж атаковал отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в России), прорвавших оборону сирийских войск, наступление террористов было сорвано. На обратном курсе огнём с земли вертолёт был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.