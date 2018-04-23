В Крыму началось учение с боевыми расчетами ракетного соединения Черноморского флота

Ракетчикам предстоит отработать вопросы по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт.

На полигонах боевой подготовки Черноморского флота в Республике Крым началось учение с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения Черноморского флота (ЧФ).

Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим совершением марша в назначенный район.

На следующем этапе учения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт.