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В Крыму началось учение с боевыми расчетами ракетного соединения Черноморского флота
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В Крыму началось учение с боевыми расчетами ракетного соединения Черноморского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетчикам предстоит отработать вопросы по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт.
На полигонах боевой подготовки Черноморского флота в Республике Крым началось учение с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения Черноморского флота (ЧФ).
Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим совершением марша в назначенный район.
На следующем этапе учения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт.
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