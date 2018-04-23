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Разведчики ЦВО взошли на ледник в Саянских горах во время учения в Красноярском крае
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Разведчики ЦВО взошли на ледник в Саянских горах во время учения в Красноярском крае 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В условиях низких температур и недостатка кислорода военнослужащие отработали тактическую засаду с применением новейших технических средств разведки «Соболятник».
Разведчики Центрального военного округа выполнили восхождение на ледник и отработали тактические задачи во время учения в Саянских горах в Красноярском крае.
В течение трёх суток разведывательные группы совершили восхождение на высоту более 2,5 тыс. метров над уровнем моря, где провели скрытное забазирование с оборудованием временного лагеря и отработкой всех элементов сторожевого охранения. В условиях низких температур и недостатка кислорода военнослужащие на леднике отработали тактическую засаду с применением новейших технических средств разведки «Соболятник».
Также при помощи специального снаряжения и ледорубов разведчики провели спасение пострадавшего из ледниковой трещины. После выполнения основной задачи группы военнослужащих вышла в район сбора у подножия Саян, преодолев горную реку.
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