Разведчики ЦВО взошли на ледник в Саянских горах во время учения в Красноярском крае

В условиях низких температур и недостатка кислорода военнослужащие отработали тактическую засаду с применением новейших технических средств разведки «Соболятник».

Разведчики Центрального военного округа выполнили восхождение на ледник и отработали тактические задачи во время учения в Саянских горах в Красноярском крае

В течение трёх суток разведывательные группы совершили восхождение на высоту более 2,5 тыс. метров над уровнем моря, где провели скрытное забазирование с оборудованием временного лагеря и отработкой всех элементов сторожевого охранения. В условиях низких температур и недостатка кислорода военнослужащие на леднике отработали тактическую засаду с применением новейших технических средств разведки «Соболятник».

Также при помощи специального снаряжения и ледорубов разведчики провели спасение пострадавшего из ледниковой трещины. После выполнения основной задачи группы военнослужащих вышла в район сбора у подножия Саян, преодолев горную реку.