Более 2 тыс. школьников ознакомятся со службой на кораблях и в береговых частях Балтийского флота

В ходе учебного сбора с ребятами также будут проведены занятия по тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

В рамках пятидневного учебного сбора по основам военной службы более 2 тыс. учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Калининградской области посетят корабли, соединения и воинские части Балтийского флота, где ознакомятся с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники.

Мероприятие проводится совместно с представителями правительства региона, ДОСААФ России , а также активистами военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.

Старшеклассники также посетят Калининградский филиал Военного учебно-научного центра ВМФ (Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова), где с ними будут проведены занятия по тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности. Кроме того, в стрелковом тире регионального ДОСААФ России школьники выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия.