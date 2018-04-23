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Более 2 тыс. школьников ознакомятся со службой на кораблях и в береговых частях Балтийского флота
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Более 2 тыс. школьников ознакомятся со службой на кораблях и в береговых частях Балтийского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учебного сбора с ребятами также будут проведены занятия по тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.
В рамках пятидневного учебного сбора по основам военной службы более 2 тыс. учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Калининградской области посетят корабли, соединения и воинские части Балтийского флота, где ознакомятся с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники.
Мероприятие проводится совместно с представителями правительства региона, ДОСААФ России, а также активистами военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.
Старшеклассники также посетят Калининградский филиал Военного учебно-научного центра ВМФ (Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова), где с ними будут проведены занятия по тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности. Кроме того, в стрелковом тире регионального ДОСААФ России школьники выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия.
Большинство молодых людей в скором времени пополнят ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, а навыки, которые они получат при посещении воинских коллективов, помогут будущим новобранцам легче адаптироваться к условиям военной службы.
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