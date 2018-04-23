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В Приамурье при формировании состава парадных расчетов объединения ВВО учитывались рекомендации военных психологов
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В Приамурье при формировании состава парадных расчетов объединения ВВО учитывались рекомендации военных психологов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты провели изучение участников парада и подготовили рекомендации командирам по психологической совместимости военнослужащих, а также организовали их психологическое сопровождение в ходе многочисленных тренировок подготовки к параду.
Впервые в Приамурском объединении Восточного военного округа при формировании расчетов и экипажей боевых машин для прохождения на параде Победы в городе Белогорске Амурской области были привлечены военные психологи.
Специалисты изучили участников парада и подготовили рекомендации командирам по психологической совместимости личного состава парадных расчетов. Кроме того, военные психологи организовали психологическое сопровождение военнослужащих в ходе многочисленных тренировок подготовки к параду.
Не остались без внимания и юнармейцы. Дети, участвующие в торжественном прохождении, по желанию получают квалифицированные советы и помощь от армейских психологов. Помощь направлена на сплочение коллектива юных патриотов и овладении приемов саморегуляции.
Напомним, в параде Победы в Белогорске в честь 73-й годовщины спланировано задействовать около 1300 военнослужащих и 25 единиц военной техники. Это максимальное количество войск, привлекаемое к параду за всю историю Приамурского объединения ВВО.
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