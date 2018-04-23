Инженерно-авиационные службы морской авиации ЧФ переводят технику на летний режим эксплуатации

Специалисты проверяют работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматривают силовые установки и топливные баки авиационной техники, при необходимости заменяют масло и специальные жидкости.

Техническому составу смешанного авиационного полка Черноморского флота предстоит выполнить комплекс работ сезонного обслуживания на каждом воздушном судне. Специалисты проверяют работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматривают силовые установки и топливные баки авиационной техники, при необходимости заменяют масло и специальные жидкости.

Все мероприятия осуществляются для определения технического состояния воздушных судов и подготовки их к надежной работе в летних условиях.

Всего специалистами инженерно-авиационных служб будет осуществлен перевод на летний режим эксплуатации порядка 30 единиц авиационной техники и более 50 единиц средств наземного обеспечения.