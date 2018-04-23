Делегация Минобороны Индии посетила предприятие ОАК

Здесь российские специалисты провели для индийской делегации детальные презентации новейших российских самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А.

Повышенное внимание иностранных специалистов к самолетам типа Ил-76/78 вызвано многофункциональностью их платформы, обеспечивающей применение машины в качестве пожарного самолета, конвертируемого самолета-заправщика, военно-транспортного самолета, летающего госпиталя, летающего командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Самолет обеспечивает возможности региональной переброски войск, военной техники, вооружений, грузов и их десантирование. Ил-76/78 эксплуатируется в том числе с грунтовых аэродромов, тогда как не все существующие в мире военно-транспортные самолеты отвечают этому критерию. Новейшие российские «Илы» выполняют и межконтинентальные коммерческие перевозки, отвечая требованиям ИКАО по шумам и эмиссии.

Специалисты называют Ил-76/78 «универсальным солдатом», который может выполнять задачи в сложнейших природно-климатических условиях любого региона мира. К тому же глубокая модернизация систем самолета, включающая в себя установку нового комплекса радиоэлектронного оборудования, существенно упрощает управление машиной, а замена двигателей Д-30КП2 на новые ПС-90А-76 повышает летно-технические характеристики и экономическую эффективность ее эксплуатации. При этом ПС-90А-76 отлично работают при температуре 40 градусов по Цельсию выше нуля без ограничений взлетной массы.

«Возможности и характеристики самолетов «Ил» хорошо знакомы индийским летчикам, которые с их помощью решают различные оперативные и тактические задачи. По этой причине мы тщательно изучаем возможности новейших российских военно-транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и создаваемых на их платформе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS», — прокомментировал Апурва Чандра.

Российские «Илы» зарекомендовали себя как надежные, грузоподъемные и эффективные самолеты. Опыт их применения в Индии огромный. В «Рособоронэкспорте» уверены, что имеющиеся в Индии инфраструктура и опыт эксплуатации «Илов» позволят унифицировать самолетный парк по номенклатуре запчастей, системам обучения персонала и обслуживания самолетов. К тому же стоимость их покупки и обслуживания сравнительно низкая по отношению к условиям других производителей самолетов данного класса. По критерию «эффективность-стоимость» российским «Илам» в принципе нет равных, что также является своего рода знаком качества.