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«Ильюшин» готов модернизировать самолеты ИЛ, используемые ВВС и ВМФ Индии
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«Ильюшин» готов модернизировать самолеты ИЛ, используемые ВВС и ВМФ Индии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Авиационной комплекс имени Ильюшина готов обеспечить модернизацию парка самолётов ИЛ, используемых ВВС и ВМФ Индии, а также организовать поставки новой техники, заявил в понедельник вице-президент ПАО «ОАК» по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Рогозин отметил, что Индия — давний и надежный партнер России. Для «Ильюшина» символично, что первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству двух стран в авиационной сфере стала передача советским государством в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте «Салон».
"В настоящее время в парке ВВС и ВМФ Индии значительная часть самолетов российского производства, в числе которых воздушные суда разработки ОКБ имени Ильюшина Ил-76, Ил-78 и Ил-38. Готовы обеспечить как модернизацию существующего парка, так и поставки техники, отвечающей перспективным требованиям индийских партнеров", — отметил Рогозин, которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".
В сообщении отмечается, индийская делегация во главе с генеральным директором по закупкам министерства обороны Индии Апурвой Чандрой посетила АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в Ульяновске, где российские специалисты провели для индийских коллег детальные презентации новейших российских самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А.
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