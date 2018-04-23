Израиль нанес удар по Сирии

В понедельник вооруженные силы Израиля атаковали артиллерийское орудие на территории Сирии , в ответ на перелет со стороны САР минометного снаряда на Голанские высоты.

«Минометный снаряд разорвался близ забора безопасности в северной части Голанских высот, судя по всему, речь идет о шальном снаряде, который был запущен в результате боев в ходе гражданской войны в Сирии. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному артиллерийскому орудию в районе, откуда был произведен пуск снаряда, на сирийской части Голанских высот», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС

Отмечено, что ВС Израиля считают сирийский режим «ответственным за любые попытки нарушения израильского суверенитета или нанесения ущерба безопасности израильских граждан».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Аннексия была признана недействительной резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.