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Израиль нанес удар по Сирии
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Израиль нанес удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В понедельник вооруженные силы Израиля атаковали артиллерийское орудие на территории Сирии, в ответ на перелет со стороны САР минометного снаряда на Голанские высоты.
«Минометный снаряд разорвался близ забора безопасности в северной части Голанских высот, судя по всему, речь идет о шальном снаряде, который был запущен в результате боев в ходе гражданской войны в Сирии. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному артиллерийскому орудию в районе, откуда был произведен пуск снаряда, на сирийской части Голанских высот», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.
Отмечено, что ВС Израиля считают сирийский режим «ответственным за любые попытки нарушения израильского суверенитета или нанесения ущерба безопасности израильских граждан».
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Аннексия была признана недействительной резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
Ранее в апреле Минобороны России рассказало о сбитом в Сирии из С-200 истребителе «соседней страны», под которой подразумевался Израиль.
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