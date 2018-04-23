Крупнейший в мире самолет Stratolaunch совершит пробные пробежки перед первым полетом

НЬЮ-ЙОРК , 23 апреля. / ТАСС /. Самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, совершит пробные пробежки по полосе, прежде чем отправится в первый полет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель компании Лаура Миллер.

"Точной даты первого полета пока нет, однако мы можем подтвердить, что он состоится летом нынешнего года, — отметила она. — Предстоят еще три испытания по пробежке самолета по взлетно-посадочной полосе". По данным интернет-портала Space News, самолет в ходе одной из пробежек по взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния) должен будет набрать скорость в 128 км/час, а в ходе второй — 222 км/час. В марте нынешнего года он уже разгонялся до скорости 74 км/час.

Летательный аппарат, созданный корпорацией Orbital OTK, представляет собой конструкцию из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Он оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056. Масса самого самолета — 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн. Движение по полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Больше, чем стратегический транспортник

Компания Stratolaunch была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом , одним из основателей корпорации Microsoft . Самолет-носитель создан как воздушная платформа для запуска ракет Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем — до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. По достижении заданной высоты — около 9000 метров — будет произведен сброс ракеты, затем включится ее маршевой двигатель и ракета выведет на орбиту спутник.

По данным американских СМИ, coздание этого самолета— носителя связано с планами строительства нового космического корабля многоразового использования, известного под названием «Черный лед» (Black Ice), способного находиться на орбите до трех суток. Запуск этого корабля, сравнимого по размерам с космическим кораблем Space Shuttle, можно будет производить с любого аэродрома, который подходит по параметром для Stratolaunch.

По размерам Stratolaunch превосходит другой американский самолет — H-4 Hercules, единственный в своем роде прототип стратегического транспортного самолета, построенного практически целиком из дерева в 1947 году и совершившего один-единственный полет перед тем, как отправиться в музей. Длина этого восьмимоторного самолета составляла 66 метров, размах крыльев — 97 метров, а вес 113,4 тонны.