21 апреля 2018 года на базе воинской части № 61899 состоялось городское мероприятие — День призывника в городе Москве.

В общегородском мероприятии участвовали представители всех районов столицы и военных комиссариатов.

День призывника в городе Москве проводился на базе 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады. Данная войсковая часть, сформированная в 1940 году как стрелковый полк в г. Чугуево Харьковской области, прошла славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Полк принимал участие в кровопролитных боях на Северном Кавказе, в Керченской операции и штурме Севастополя , освобождении Прибалтики и штурме Кенигсберга . 10 военнослужащих части были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Призывников и всех присутствующих на мероприятии поздравил военный комиссар города Москвы Щепилов В. А.

Участники мероприятия ознакомились с боевой техникой и воинским бытом, посетили музей боевой славы части, посмотрели показательные выступления военнослужащих, попробовали солдатскую кашу.

На Дне призывника присутствовали будущие призывники, член призывной комиссии района — главный специалист отдела по взаимодействию с населением — Григорьян К. С., депутат Совета депутатов Дугинова Т. Л.

Пожелаем нашим призывникам успехов в воинской службе!