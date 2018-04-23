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21 апреля 2018 года на базе воинской части № 61899 состоялось городское мероприятие — День призывника в городе Москве.
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21 апреля 2018 года на базе воинской части № 61899 состоялось городское мероприятие — День призывника в городе Москве. 

Управа района Текстильщики 48 минут назад
В общегородском мероприятии участвовали представители всех районов столицы и военных комиссариатов.
День призывника в городе Москве проводился на базе 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады. Данная войсковая часть, сформированная в 1940 году как стрелковый полк в г. Чугуево Харьковской области, прошла славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Полк принимал участие в кровопролитных боях на Северном Кавказе, в Керченской операции и штурме Севастополя, освобождении Прибалтики и штурме Кенигсберга. 10 военнослужащих части были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Призывников и всех присутствующих на мероприятии поздравил военный комиссар города Москвы Щепилов В. А.
Участники мероприятия ознакомились с боевой техникой и воинским бытом, посетили музей боевой славы части, посмотрели показательные выступления военнослужащих, попробовали солдатскую кашу.
На Дне призывника присутствовали будущие призывники, член призывной комиссии района — главный специалист отдела по взаимодействию с населением — Григорьян К. С., депутат Совета депутатов Дугинова Т. Л.
Пожелаем нашим призывникам успехов в воинской службе!
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